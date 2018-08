Aufgelesen und kommentiert 2018-08-09

/ Bundessozialgericht: Zwangsverrentung älterer Erwerbsloser unzulässig

Bundessozialgericht: Zwangsverrentung älterer Erwerbsloser unzulässig

Wir wir inzwischen wissen, ist das Jobcenter nicht für die Hilfe der Kapitalismusopfer zuständig, sondern für die grösstmögliche Geldeinsparung an diesen (Zitat SPD-Arbeitsminister Clement) „Parasiten und Schmarotzern“. Und dies wurde von SPD und GRÜNEN – unter Applaus von CDU/CSU und FDP im Bundesrat – auch exakt so im Gesetz verankert.

Wer nun also 25 Jahre lang gearbeitet und Rentenbeiträge gezahlt hat, kann sich später vielleicht mal auf eine Rente von 1.200 Euro freuen. Zumindest steht dies im Rentenbescheid und soll hier nur mal als fiktives Beispiel dienen. Jetzt wird diese Person jedoch im Alter von 53 Jahren arbeitslos und ein Jahr später stürzt man bereits auf Hartz4. Die im Rentenbescheid hochgerechneten 1.200 Euro Rente erreicht man aufgrund fehlender Rentenbeitragszahlungen nun doch nicht mehr. Und schlimmer noch: Sobald diese Person unter heftigsten Abschlägen in Rente gehen könnte, stellt das Jobcenter genau diesen Rentenantrag und ist “ihren Kunden“ los.

Für das Opfer heisst das: Die 1.200 Euro Rente, die aufgrund nicht mehr gezahlter Rentenbeiträge bereits auf 950 Euro gesunken ist, wird aufgrund der Zwangsverrentung zum frühestmöglichen Rentenalter nochmal um weitere 14,4 Prozent gekürzt, weil man vier Jahre „zu früh“ in die Rente geschickt wird. Man fällt somit direkt in die „Grundsicherung im Alter“ auf Hartz4-Niveau. Und wie DIE LINKE aufgedeckt hat, wird diese üble Masche jedes Jahr gegen rund 70.000 Menschen verhängt.

Das ist das Ergebnis der „modernen“ Agenda 2010-Reformen, für die sich die SPD auch heute noch feiert.

Und dagegen hat nun das Bundessozialgericht in Kassel eine (kleine) Einschränkung verkündet.

Panorama – die Reporter: Gepflegter Kapitalismus

„Das Offensichtliche wird kaum benannt, geschweige denn angemessen kritisiert. Statt dessen werden in »Ist die Pflege noch zu retten?« Leuchtturmprojekte vorgestellt, in denen die Pflege alter Menschen so abläuft, wie wir sie uns für uns selbst in naher oder ferner Zukunft wünschen – zugewandt, geduldig, einfühlsam. Die gezeigten Projekte wirtschaften damit nach eigener Aussage gut, verzeichnen etwa nur ein Fünftel der Krankentage der Beschäftigten verglichen mit dem Branchendurchschnitt und können so verlässlicher planen.

Es sind gemeinnützige bzw. in einem Fall aus Dänemark kommunale Dienstleister, sie müssen also keine Rendite auszahlen.

Das Problem heißt also Kapitalismus. Das ist offensichtlich, doch muss dies öfter und klarer benannt werden, besonders in einer Zeit, in der der Gesundheitsminister eine Stärkung der Pflege verspricht. Er will aber nur an Symptomen rumdoktern, obwohl ein Systemwechsel möglich wäre, wie die Beispiele zeigen.“

Gewerkschaften wollen internationalen Streik bei Ryanair isolieren

„Der bisher größte Streik bei Ryanair hat schon jetzt deutlich gemacht, welches Potential für einen gemeinsamen, grenzüberschreitenden Arbeitskampf in der europäischen Arbeiterklasse vorhanden ist. Doch die Gewerkschaften setzen alles daran, einen effektiven, international geführten Streik gegen Ryanair zu verhindern.

Die internationale Ausweitung des Streiks schloss VC am Mittwoch auf einer Pressekonferenz sogar ausdrücklich aus. Die WSWS hatte gefragt, ob Cockpit für gleich gute Bedingungen für die Ryanair-Beschäftigten in allen Ländern eintrete. „Oder spielt sie letztlich das Spiel von O’Leary mit, einen Standort gegen den andern auszuspielen? Anders ausgedrückt: was tut Cockpit, um die Spaltungsstrategie von Ryanair zu durchbrechen?“

„Wir sind leider in Europa in einer Situation, dass der Arbeitgeber zwar hier alle Rechte, die die EU bietet, in Anspruch nimmt, sprich: Niederlassungsfreiheit, etc.“ erklärte VC-Tarifexperte Ingolf Schumacher. „Wenn es aber darum geht, als Gewerkschaft, die in solchen transnationalen Unternehmen aus der Defensive heraus agiert, gemeinsam etwas durch Streiks zu bewirken, dann kommen wir zumindest nach dem deutschen Arbeitskampfrecht an unsere Grenzen. Deswegen können wir das nicht machen.“

Tatsächlich fasst Schumann nicht die Rechtslage in Deutschland zusammen, sondern die nationalistische Perspektive der Gewerkschaft und ihren Bankrott. Als nationale Organisationen treten sie der internationalen Abwärtsspirale von Löhnen und Arbeitsbedingungen nicht entgegen, sondern treiben sie selbst voran.

Standort gegen Standort ausgespielt

Cockpit erhofft sich, als nationaler Verhandlungspartner anerkannt zu werden, der die Konkurrenz zwischen den einzelnen Standorten organisiert und die Arbeiter kontrolliert. Die Gewerkschaft will die üblen Ausbeuterbedingungen in die feste Form eines Tarifvertrags gießen. Um das zu erreichen, rief die Gewerkschaft einzig die festangestellten Piloten für Freitag zu dem 24-stündigen Streik auf. Sowohl das Kabinenpersonal als auch die Piloten, die über Personaldienstleister angeheuert wurden, sind vom Streik ausgeschlossen.

Zudem hat Cockpit auch keinerlei konkrete Geld- oder andere Forderungen aufgestellt. Sie verlangt von Ryanair lediglich die Einführung eines Vergütungs- und eines Manteltarifvertrags, die ausschließlich für die in Deutschland fest eingestellten Piloten gelten sollen. Damit bleibt bis zu einem Drittel der Piloten von vornherein ausgeschlossen. Ob es für den Rest im Zuge der Einführung irgendwelche Verbesserungen geben wird, ist ihnen egal.“ Weiterlesen…

Illegale Parteienfinanzierung der AfD: „Hallo Alice“

Die AfD bestreitet seit langem, etwas mit dem millionenschweren Unterstützungsverein „Goal AG“ zu tun zu haben. Vor mehreren Landtagswahlen gab der Verein die AfD-Werbezeitung «Extrablatt» heraus. Und er liess im ganzen Land AfD-Plakate aufhängen. Schätzungen des Werbeaufwands belaufen sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Und der Verein ermöglichte finanzstarken Machthabern sogar, direkt Werbung für die AfD zu sponsern und dabei anonym zu bleiben.

Recherchen der WOZ und der deutschen Wochenzeitung DIE ZEIT zeigen nun aber: Zwischen der AfD und dem Vorläufer des Vereins bestanden engste Verbindungen. Dies geht aus Zahlungen und Darlehen der Partei sowie mehreren E-Mails hervor, die den Zeitungen vorliegen. Für die Partei ist diese Verbindung problematisch. Sollten sich die Partei und der Unterstützungsverein abgesprochen haben, drohen Strafzahlungen in Millionenhöhe.

Interview zu den Gesichtserkennungs-Kameras in Berlin

„Die Transparenz dieses Projekts lässt sehr zu wünschen übrig, etliche Fragen bleiben seit über einem Jahr unbeantwortet. Zudem ist die automatisierte Gesichtserkennung ein massiver Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung“, sagt Ulrich Schellenberg, Präsident des Deutschen Anwaltvereins. „Auch sogenannte „Gefährder“ dürfen sich frei an öffentlichen Plätzen bewegen. Im Übrigen ist es auch nicht die Aufgabe unbescholtener Bürger, auf ihre Freiheitsrechte zu verzichten, um der Polizei ihre Arbeit zu erleichtern.“

Stellungnahme zum niedersächsischen Polizeigesetz

Marie Bröckling von netzpolitik.org ist eine von dreißig Sachverständigen, die ab Donnerstag im niedersächsischen Landtag geladen sind. Nachfolgend ihr Bericht.

Dazu passt auch:

Neue Polizeigesetze: Fakten interessieren die Befürworter nicht

„Um nur einige der übelsten Verschärfungen zu nennen: die geplante Überwachung von Demonstrationen durch technische Mittel, Observationen und V-Leute, Bild- und Tonaufzeichnungen von Personen bei öffentlichen Veranstaltungen, Aufenthaltsvorgaben und Kontaktverbote, Meldeauflagen, elektronische Fußfesseln ohne Richtervorbehalt, bis zu 74 Tage Vorbeugegewahrsam, Onlineüberwachung mittels Trojaner und vieles mehr – all das soll polizeilicher Standard werden.

Die Beamten können tätig werden, wenn sie von einer „drohenden Gefahr“ ausgehen. Eine Definition dieses juristischen Begriffs gibt es nicht. In Augsburg – dort gilt das beispielgebende bayerische Polizeiaufgabengesetz bereits – wurde eine Person im Vorfeld der Proteste gegen den AfD-Parteitag Ende Juni in Vorbeugegewahrsam genommen.„ Weiterlesen…

Und unter uns angemerkt: Ihr seid doch jetzt genauso überrascht wie ich, dass der allererste Einsatzfall des bayerischen faschistischen Polizeiaufgabengesetzes ausgerechnet eine Wegsperrung zum Schutz der Neo-Faschisten von der AfD ist, oder? Wer hätte DAS ahnen können, dass es bei den ganzen Polizeigesetzen gar nicht „gegen den Terror“ geht, sondern um den Schutz von Rechtsextremisten?

Und die NSU-Mordserie ist schon längst wieder vergessen…

Wir hatten in den letzten 100 Jahren deutscher Geschichte bereits zwei Polizeistaaten, eine davon mit der wohl menschenverachtendsten Vernichtungsmaschine überhaupt. Wie es dazu kam und welche Bewilligungen man damals den Polizei- und Sicherheitsbehörden dafür in die Hände gab, ist aber nicht etwa ein warnendes Beispiel für die Regierenden, sondern wird als Blaupause zur Wiedervorlage genutzt.

Kindesmissbrauchsfall von Staufen und der Ruf nach der Vorratsdatenspeicherung

Im Kindesmissbrauchsfall von Staufen wurde gestern das letzte Urteil gesprochen. Dies nimmt BKA-Präsident Münch zum Anlass, um seine Forderung nach der Vorratsdatenspeicherung zu wiederholen. Er behauptet zur Begründung, dass 2017 angeblich „über 8.000 Fälle von Kinderpornografie nicht aufgeklärt“ werden konnten.

Kurzer Blick in die offizielle Polizeiliche Kriminalstatistik (PDF Seite 19): Von den insgesamt 6.512 (!) Fällen wurden 89,5 Prozent aufgeklärt (AQ = Aufklärungsquote).

Aber nun gut: Dass die Polizei lügt, bis sich die Balken biegen – selbst vor Gericht, um „zu unbequeme“ Personen „endlich“ hinter Gitter zu bringen, ist hinlänglich bekannt (1) (2). Und interessanterweise geht es auch hier immer nur um Leute, die sich gegen Neonazis engagierten. Das aber nur am Rande.

Ach ja, und dass DIE WELT angesichts der Lüge des BKA-Chefs Münch sogar nochmal draufpackt und sogar behauptet, die fehlende Vorratsdatenspeicherung würde sogar Kindesmissbrauch FÖRDERN – nun ja, das ist eben moderner Qualitätsjournalismus. Und „Fake News“, das sind immer die anderen

EU-Gesetz zur Filterpflicht für Online-Plattformen kommt im September

Die EU-Kommission prügelt mal wieder ein neues Zensurgesetz durch. Diesmal sollen verpflichtende Zwangsfilter für alle Online-Plattformen verhängt werden, die zusätzlich mit „künstlicher Intelligenz“ (also selbstlernenden Zensurfiltern) verschlimmert werden. Und wogegen soll all das eingesetzt werden? Offiziell natürlich „gegen Terrorpropaganda“.

Was genau „Terrorpropaganda“ ist, legen natürlich die Herrschenden fest. Beispielsweise Solidaraufrufe für Proteste gegen Sozialabbau, Flüchtlingshetze oder den Überwachungsstaat, aber auch gegen zu fundierte (also zutreffende) Regierungskritik kann man mit Hilfe dieser Zwangsfilter ganz bequem zensieren lassen. Keinesfalls als Terrorpropaganda eingestuft werden aber natürlich sämtliche NATO-Pressemeldungen, die von unserer hofberichterstattenden Qualitätsjournaille ebenso flächendeckend wie kritiklos weiterverbreitet werden.

Ach ja: Die spätere Ausweitung auf weitere Inhalte – beispielsweise Pornos und Urheberrechtsverletzungen – ist sogar schon im EU-Gesetz vorgesehen. Das Endziel ist die Errichtung eines Meinungsmonopols, damit dann flächendeckend überall dasselbe veröffentlicht wird (militärische Aufrüstung ist nötig, Privat geht vor Staat, Steuererhöhungen sind schlecht, Rentenaltererhöhung ist richtig, aggressive Russen, moderate Rebellen, Schlächter Assad, Friedensengel Obama, Banken sind systemrelevant, Sparpolitik ist alternativlos, usw.).

Und wer sich durch die heutige Qualitätsjournaille klickt, der erkennt: Im Grunde ist solch ein Zwangsfilter kaum noch nötig. Nur diese blöden Blogs und Foren stören noch. Und dagegen will die EU-Kommission nun vorgehen.

Die ARD wünscht, Venezuelas Präsident wäre tot

Wie bereits geschrieben: SOLCH eine Berichterstattung der Öffentlich-Rechten wird NIEMALS als Terrorpropaganda bezeichnet. Das ist seriöser Qualitätsjournalismus, der jährlich mit acht Milliarden Euro Zwangsgebühr belohnt wird, wie unsere Klassenjustiz das Bundesverfassungsgericht neulich auch nochmal deutlich klarstellte.

Klimawandel? Ach was!

Dem Bericht gibt es nichts hinzuzufügen

Und damit zum Wetter:

Der Wetterbericht bis Mitte Oktober