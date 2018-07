Aufgelesen und kommentiert 2018-07-26

/ Keine Prozesskostenhilfe für Streit mit Jobcenter

Keine Prozesskostenhilfe für Streit mit Jobcenter

Und ja, der Streitwert von 1,85 Euro erscheint ziemlich mickrig. Allerdings ist der sogenannte „Regelsatz“ von vorne bis hinten betrügerisch kleingerechnet. Und beispielsweise fürs Strom und Heizung sind nur 1,17 Euro pro Tag vorgesehen. Und für neue Klamotten sogar nur 1,15 Euro. Ach ja und für Bildung darf man nur 1,01 Euro ausgeben. Im gesamten Monat wohlgemerkt!

Wenn man jetzt hingeht und meint, dass man sich wegen 1,85 Euro „mal nicht so anstellen“ sollte, der hat nie als Hartz-Opfer leben müssen.

Und ganz nebenbei angemerkt: Wenn das Jobcenter weiss, dass es bei jedem 1,85 Euro abziehen kann, ohne dass derjenige Unterstützung bei seiner Klage bekommt, ist der weiteren Willkür erst Recht jede Tür geöffnet. Aber genau das ist wohl auch politisch so gewollt.

Teilhabechancengesetz: Alter Wein in neuen Schläuchen

Eine lesenswerte und ausführliche Analyse. Denn was mir auch noch nicht bekannt war: Die Konzerne müssen nicht nur keinen Tariflohn zahlen, sondern werden sogar noch von den Sozialabgaben befreit.

Azubigehälter: Manche bekommen weniger als 200 Euro im Monat

„Auszubildende sind grundsätzlich vom gesetzlichen Mindestlohn ausgeschlossen. Nach dem Berufsbildungsgesetz haben sie lediglich Anrecht auf eine »angemessene Vergütung«. Doch selbst wenn man nur den tarifgebundenen Bereich betrachtet, klafft zwischen den am schlechtesten und den bestbezahlten Auszubildenden eine Lohnlücke von fast 1.000 Euro. Das hat das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung ermittelt. Noch größer ist der Abstand, wenn man auch Betriebe ohne Tarifvertrag berücksichtigt. In Ostdeutschland erhalten Azubis in einzelnen Branchen weniger als 200 Euro monatlich.“

Amazon Flex: Scharfe Kritik an Amazons privaten Paketboten

„Der Onlinehändler Amazon nimmt die Auslieferung zunehmend selbst in die Hand, denn der Konzern hat inzwischen einen Marktanteil von mehr als 30 Prozent am deutschen Onlinehandelsumsatz. Dazu wurde vergangenen November auch der Dienst Amazon Flex gestartet, bei dem Privatleute Pakete für den US-Konzern ausliefern“, berichtet der Tagesspiegel.

Und hey: War klar, dass sowas kommen musste. Wie schon das „Taxiunternehmen“ UBER, das selber gar keine Taxis besitzt, sondern gegen Gebühr Privatfahrer vermittelt, die dann mit ihrem eigenen Auto und Versicherungsschutz die Leute transportieren – exakt dasselbe Schema nun also auch beim Amazon Paketdienst. Die Paketfahrer fahren mit ihren eigenen Fahrzeugen herum, auf eigene Spritkosten, und natürlich ohne Arbeitsschutzgesetze und Tariflohn. Im Gegenzug gibt es aber die volle Verantwortung dafür, wenn ein Paket beschädigt oder gar verloren geht – was dann vom Paketfahrer vollständig zu ersetzen ist. Und über solche Kleinigkeiten wie die Verschwiegenheitsverpflichtung eines Postboten reden wir hier noch gar nicht.

Früher nannte man so etwas Scheinselbstständigkeit und war verboten. Im modernen Deutschland, dass durch die Agenda2010 sozialdemokratisch reformiert wurde, sieht der Bundesarbeitsminister Heil (SPD) “keinen Handlungsbedarf“. Dass diese Scheinselbstständigen die reguläre beschäftigten Paketdienste arbeitslos machen – auch kein Thema für das SPD-Arbeitsministerium.

Das ist bestimmt diese SPD-Erneuerung, über die sie ständig reden

Dazu passt auch:

Neues Personenbeförderungsgesetz: Freie Fahrt für Uber

Nach Informationen der ARD will die Bundesregierung eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes so schnell wie möglich durchsetzen. Die dafür benötigten Textbausteine lieferte ausgerechnet der Ausbeutungskonzern UBER.

Ryanair-Flugbegleiterin packt aus: „Wenn ihr für 20 Euro in den Urlaub fliegt, hat das seinen Preis“

Den Crashkurs als Flugbegleiterin muss man selber zahlen (3000 Euro), als späteres Gehalt bekommt man so ab 700 Euro aufwärts. Lohnerhöhungen? „In den vergangenen fünf Jahren ist mein Gehalt nicht gestiegen“, berichtet sie. „Ich bin nur befristet beschäftigt, bekomme kein Grundgehalt, sondern nur die Stunden werden bezahlt, die ich tatsächlich fliege. Alle Vorbereitungen, die vom Boden aus getroffen werden, und auch der Anfahrtsweg werden nicht bezahlt. Fällt der Flug aus, bekomme ich gar nichts. Ich bekomme auch keine Lohnfortzahlung, wenn ich krank bin.“

Der Streik bei Halberg-Guss und die Rolle der IG Metall

„Seit fast sechs Wochen kämpfen die Beschäftigen der Firma Neue Halberg-Guss (NHG) in Leipzig und Saarbrücken gegen drohende Massenentlassungen und die Schließung ihrer Werke. Mitte Juni hatte die Unternehmensleitung des traditionsreichen Autozulieferers, der vorwiegend Motorblöcke, Zylinderköpfe und Antriebswellen für PKWs und Nutzfahrzeuge herstellt, die Schließung des Leipziger Werkes mit seinen 700 Mitarbeitern bis Ende 2019 und die Entlassung von 300 der 1500 Beschäftigten in Saarbrücken angekündigt.

Seitdem organisieren die Beschäftigen an beiden Standorten einen Vollstreik und stoppten die gesamte Produktion. Als einige Tage nach Streikbeginn Fertigteile abgeholt werden sollten, besetzten die Streikenden die Werkstore und bildeten mit Anwohnern eine Menschenkette, um das Beladen der LKWs zu verhindern. Als daraufhin die Unternehmensleitung vor Gericht zog, um den Streik verbieten zu lassen, organisierten die Streikenden eine Protestkundgebung und erhielten Unterstützung von Arbeitern aus anderen Betrieben. Auch als Verhandlungen in Frankfurt am Main stattfanden, fuhren Streikende dort hin und organisierten Protestkundgebungen.

Die Unterstützung für diesen Arbeitskampf ist enorm und reicht von Grußbotschaften und Durchhalteappellen bis hin zu Geld- und Nahrungsmittel-Spenden und aktiver Unterstützung an den Streikposten. Viele Arbeiter betrachten den Streik als Auftakt, dem ständigen Arbeitsplatzabbau und der vielfältigen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, die in sehr vielen Betrieben stattfinden, endlich entgegenzutreten.

Doch die IG Metall weigert sich strikt, den Streik auszuweiten und andere Betriebe, die mit sehr ähnlichen Problemen konfrontiert sind, in den Arbeitskampf einzubeziehen. Selbst als vor einer Woche streikende Arbeiter von Amazon in Leipzig, die dort seit Jahren gegen die katastrophalen Ausbeutungsbedingungen kämpfen, eine gemeinsame Kundgebung mit den Streikenden von Halberg-Guss organisierten, weigerten sich die jeweiligen Gewerkschaften – IG Metall und Verdi – den Arbeitskampf zu vereinen.

Dazu kommt, dass die IG Metall eine ganz andere Forderung aufstellt als die Streikenden. Ihre zentrale Forderung ist nicht die Verteidigung aller Arbeitsplätze, wie es auf Transparenten am Streikposten heißt, sondern der „sozialverträgliche“ Abbau der Arbeitsplätze und die Einrichtung einer so genannten „Transfergesellschaft“, was nichts anderes bedeutet, als einen Verschiebebahnhof in die Arbeitslosigkeit. Arbeiter wissen sehr gut, dass eine Abfindung kein Ersatz für einen Arbeitsplatz ist und auf den Arbeitslosengeld-Anspruch angerechnet wird.

Das Hauptziel der IG Metall besteht darin, den Streik unter Kontrolle zu halten und zu verhindern, dass er sich zu einer breiten politischen Mobilisierung gegen Arbeitslosigkeit, Sozialabbau und die reaktionäre Politik der Bundesregierung ausweitet. Denn die IG Metall vertritt in diesem Streik nicht die Interessen der Beschäftigen, sondern die Interessen eines Konzerns gegen den anderen.“ Weiterlesen…

FDP bezahlt Millionenschulden nicht – und kommt damit durch

So wie ich die Vorgeschichte verstehe, hat die FDP-Bundestagsfraktion sowas wie eine Betriebsrente für ihre Angestellten gestartet – und als die FDP mit nur 4,8 aus den Bundestag flog, hat sie das durchaus noch vorhandene Geld nicht etwa für die Betriebsrente ihrer Mitarbeiter (die dann arbeitslos wurden) eingesetzt, sondern noch schnell für FDP-Werbung verballert.

Die Rentenkasse ging also leer aus.

Und als die Deutschen in ihrer Dusseligkeit bildungspolitischer Intelligenz die FDP nun wieder in den Bundestag reinwählten, hat die FDP kurzerhand behauptet, mit der alten abgewählten FDP-Fraktion nichts zu tun zu haben – und zahlte die Rentenbeiträge für ihre Angestellten weiterhin nicht. Mit Erfolg: Für die inzwischen schon auf über fünf Millionen Euro angehäuften Fehlbeträge müssen nun andere aufkommen.

Gewinne mitnehmen, aber Verluste auf Unschuldige abwälzen – das ist FDP.

Der Verfassungsschutz hat von seinen NSU-Morden profitiert

Die Kritikpunkte sind inzwischen hinlänglich bekannt, nur werden sie hier nochmal im Detail beleuchtet.

Presserat: Mal gilt der Pressekodex, mal gilt er nicht

Der SPIEGEL darf ganz offen antirussische Titelbilder benutzen – die BILD hingegen nicht. Hintergrund: Der Presserat sieht sich nicht dafür zuständig, glasklare Lügengeschichten zu rügen, sondern das Ansehen angeblicher Qualitätsmedien (wozu der Presserat auch den SPIEGEL zählt ) nicht zu beschädigen. Denn bei der BILD weiss eigentlich jeder, dass dort einseitiger Dreck drinsteht. Beim SPIEGEL, der ebenso einseitig berichtet (Pro Nato, Pro Groko, Pro Kapitalismus), darf diese Erkenntnis aber auf gar keinen Fall in der Bevölkerung erweckt werden.

Gesichtserkennung: Amazon verwechselt Abgeordnete mit Gangstern

Tja, das ist eben das Problem mit „Künstlicher Intelligenz“. Sie bewertet nicht nach Filz und Parteibuch, sondern anhand von Fakten

Und zu guter Letzt:

Deutschland hat den Titel

….