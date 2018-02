Aufgelesen und kommentiert 2018-02-19

/ DIE LINKE deckt auf: Konzerne kassieren viele Millionen vom Staat

DIE LINKE deckt auf: Konzerne kassieren viele Millionen vom Staat

Die Bezeichnung „vom Staat“ finde ich immer wieder erheiternd, denn „der Staat“ sind natürlich wir Steuerdeppen. Und wir werden mehr als amtlich geschröpft für die Managerboni und Stellenabbau-Pläne diverser Konzerne. Zitat: „Nach einer Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) für die FAZ summierten sich die Finanzhilfen des Bundes an deutsche Unternehmen im Jahr 2016 auf 32,3 Milliarden Euro.“

Versucht mal, eine zusätzliche Milliarde zur Armutsbekämpfung bei Alleinerziehenden einzufordern. Da schreien sofort CDU/CSU/SPD/FDP/GRÜNE/AfD laut auf. Aber weit über 30 Milliarden Euro an Konzernsubventionen? Überhaupt kein Problem.

Kapitalistenstaat eben

Und die besten Kapitalistenfreunde bekommen zum Dank auch entsprechende Belohnung in ihre eigene Tasche:

Die lukrativen „Nebenhonorare“ des FDP-Chefs Lindner

„Insgesamt hat Christian Lindner seit dem Zusammentreten des Parlaments im Oktober damit bei neun Auftritten bis zu 111.000 Euro eingenommen. Genaueres lässt sich nicht sagen, weil die Einkünfte nicht exakt, sondern nur in Spannen angegeben werden müssen“, berichtet der Tagesspiegel.

Neun mal dumme Sprüche herunternudeln und schon kassiert man:

42 Monatsgehälter eines Maurers

48 Monatsgehälter eines Kfz-Mechanikers

49 Monatsgehälter eines Bäckers

50 Monatsgehälter eines Schlachters

51 Monatsgehälter eines Pflegedienstbeschäftigten

55 Monatsgehälter eines Einzelhandelskaufmanns

Aber jetzt nur kein Neid, denn „Leistung muss sich wieder lohnen“. Und in den Augen der FDP leisten Maurer, Bäcker und Schlachter eben nur 2,5 Prozent von dem, was ein Christian Lindner leistet

Kramp-Karrenbauer soll CDU-Generalsekretärin werden

Nicht, dass es mich irgendwie weiter interessiert, welche beliebig austauschbare Marionette in dieser durch und durch korrupten Partei nun nach Oben befohlen wird – und wer nach unten durchgereicht. Das-Vorgänger-Arschloch Peter Tauber ja schon mehrfach bewiesen, dass man nur eine dicke Portion Menschenhass in sich haben muss, um bei der CDU nach Oben zu klettern.

Und jetzt also Annegret Kramp-Karrenbauer. Wer ist das? Na zum Glück hat die Tagesschau auch ein Porträt in ihrem Nachrichtentext verlinkt:

– Annegret Kramp-Karrenbauer gilt als ruhig, unprätentiös und analytisch brillant

– Ihre steile Karriere verdankt sie auch ihrer Durchsetzungskraft.

– ohne überbordendes Ego

– weiß, wann sie diese Ellenbogen einzusetzen hat

– brillante Analyse-Fähigkeit und außerordentliches politisches Gespür

– ihre Beliebtheitswerte im Land sind exzellent

– grundehrlich

Wie wir sehen, müsste man nur den Namen „Kramp-Karrenbauer“ in „Kim Jong-un“ ändern und schon könnte diese öffentlich-rechte Schleimspur auch 1:1 in Nordkorea veröffentlicht werden.

Fahrverbote: Kommt die blaue Plakette?

Wo doch bislang alle anderen farbigen Plaketten nichts gebracht haben, versucht man es nun mit einer neuen Farbe. Das wird garantiert ein voller Erfolg. Und falls völlig überraschend doch nicht: Eine weisse Plakette könnte man anschliessend ja auch noch erfinden

Tja, so sieht politisches Gehampel eben aus, wenn man Symptome statt Ursachen bekämpft. Aber hey: Wäre der gesamte Verkehr so teuer, wie er an Krankheit, Schäden und Umweltzerstörung anrichtet, wäre der Kapitalismus schon morgen früh am Ende. Und DAS kann doch nun wirklich niemand wollen

Es gibt keine Linke

Eine Zustandsbeschreibung. Kurzer Auszug: „Sowohl Marx als auch die Gewerkschaften waren in den Frühzeiten der Sozen ihre Wegbegleiter. Sie haben sich aber eben nicht zufällig von beidem getrennt bzw. die Macht der Gewerkschaften selbst aktiv so verstümmelt, dass diese Jahrzehnte lang um niedrige Löhne gebettelt haben und sowieso nur mehr Tarifpartei sind, wo sie einmal relevante Politische Macht waren.“

Aussagepflicht bei der Polizei: Was Sie als Zeuge wissen sollten

Udo Vetters ARAG-Kolumne berichtet diesmal: „Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat der Bundestag vor kurzem eine Gesetzesänderung beschlossen, die bei jedem Kontakt mit der Polizei wichtig werden kann. Mit der grundsätzlichen Freiwilligkeit einer Zeugenaussage gegenüber der Polizei ist es vorbei – und möglicherweise verlangen Polizeibeamte unter Berufung auf die neue Rechtslage schon an Ort und Stelle eine Aussage. Das genau ist aber nun wirklich nicht jedermanns Sache. Denken Sie zum Beispiel an den simplen Fall, dass Sie als Beifahrer in einem Auto sitzen und plötzlich den Fahrer, der möglicherweise noch ein guter Freund ist, wegen eines Verkehrsverstoßes belasten sollen.

Wenn Sie in so einer Situation auch künftig nicht aussagen wollen, müssen Sie ein wichtiges Schlupfloch des Gesetzes kennen. Die Polizei darf eine Aussage von Ihnen nämlich nur verlangen, wenn sie „im Auftrag der Staatsanwaltsschaft“ handelt. Hierauf sollten Sie die Beamten hinweisen und sich erkundigen, inwieweit die Staatsanwaltschaft hierzu wirklich einen Auftrag erteilt hat. Bei einem ganz frischen Geschehen, etwa einem Verkehrsunfall, ist so ein Auftrag eher unwahrscheinlich. Und verweisen Sie auch auf Ihr Recht auf einen Zeugenbeistand. Den Zeugenbeistand, zum Beispiel einen Rechtsanwalt, sieht das Gesetz ausdrücklich vor.“ Weiterlesen…

Neue Sammelabschiebung noch im Februar

„Obwohl die Bundesregierung nur kommissarisch regiert, setzt sie die menschenverachtende Praxis der Sammelabschiebungen in Bürgerkriegsländer fort. Die amtierende Regierung bereitet so einer Neuauflage der Großen Koalition den Weg, die in der Flüchtlingspolitik die Linie der rechtsextremen AfD übernimmt. Denn im Koalitionsvertrag haben SPD und Union gemeinsam vereinbart, die Zuwanderung zu begrenzen, Asylbewerber zu kasernieren, sowie „Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam praktikabler“ auszugestalten. Wer „keine Bleibeperspektive“ hat, soll künftig „konsequent abgeschoben“ werden. Schon heute werden Eilanträge der Anwälte gegen die Abschiebungen nach Afghanistan oft abgelehnt oder erst geprüft, wenn die Betroffenen schon in Kabul gelandet sind.

Allein im Jahr 2016 haben zudem mehr als 6.000 Pakistaner Deutschland verlassen, entweder nach Pakistan oder in andere EU-Mitgliedsstaaten. Viele wurden zur „freiwilligen“ Rückkehr gedrängt, wie die Junge Welt berichtete. Schon im ersten Halbjahr 2017 wurden die Asylanträge von rund 11.250 Pakistanern abgelehnt. Die Abgeschobenen, aber auch die sogenannten „freiwilligen“ Rückkehrer, werden unmittelbar nach ihrer Ankunft in Pakistan verhaftet. Wie der Bayrische Flüchtlingsrat betont, werden sie „nur durch Korruptionsgelder an die Polizei“ wieder freigelassen.

Der unmenschliche Umgang mit den Geflüchteten, die häufig traumatisiert sind, führt zu einem massiven psychischen Druck. Abgelehnte Asylanträge können umgehend zur Abschiebung führen. Immer wieder kommt es auch zur Abschiebung von Personen, deren Asylverfahren noch gar nicht abgeschlossen ist. „Schlafen wird schwer, wenn Geräusche auf dem Flur eine Gefahr darstellen können. Unter solchen Umständen fühlt sich niemand sicher.“

Die letzte Sammelabschiebung nach Pakistan fand am 6. Februar statt. Unter den 23 Deportierten befand sich ein Familienvater, der seit zehn Jahren in Deutschland lebte und im hessischen Kreis Groß Gerau mit seiner deutschen Partnerin ein zweijähriges Kind und ein Baby hat. Das grundsätzlich geschützte Recht auf Ehe und Familie wurde völlig ignoriert – das neue Mantra der Behörden: „Abschiebungen um jeden Preis“.

Das Recht auf Familiennachzug haben die GroKo-Parteien bereits abgeschafft. Davon betroffen sind auch Minderjährige mit subsidiärem Schutzstatus. Dabei handelt es sich um Kinder und junge Menschen, die nicht zurückkehren können, weil ihnen Todesgefahr droht, die aber auch kein Asylrecht erhalten. Die zynische Begründung, warum ihre Familien nicht mehr zu ihnen kommen dürfen, lautet, man wolle „Anreize ausschließen“.

Die Aussage im Koalitionspapier, „Wir setzten unsere Anstrengungen fort, die Migrationsbewegungen nach Deutschland und Europa zu steuern und zu begrenzen“, muss als das verstanden werden, was sie ist: mehr Abschiebungen und mehr Stacheldraht, Wachtürme und Mauern!“

Und kleiner Lacher am Rande: Während die Bundes-LINKE den sofortigen Stopp der Abschiebungen fordert, schiebt ihr LINKE-Ministerpräsident Ramelow lachend alles ab, was noch irgendwie in den Flieger passt.

Studie: Die „Flüchtlingskrise“ in unseren Qualitätsmedien

„Wir haben rund 35.000 „Nachrichten“ analysiert. Das Ergebnis: Die Flüchtlingsberichterstattung fand praktisch ohne Flüchtlinge statt. Vier von fünf relevanten Personen, die in den Berichten genannt wurden, zählen zur Gruppe der Politiker und Ministerien. Und die meisten dieser erichte handelten von Zankereien zwischen Akteuren der CSU, CDU und SPD? Perspekticenwechsel? Die Sicht der Betroffenen? Die Positionen der Andersdenkenden und Kritiker? In der Medienberichterstattung kamen Vertreter des politischen Establishments 16-mal häufiger zu Wort, als die Beteiligten (Flüchtlinge, Helfer, NGOs und Ehrenamtliche). Auf 25 Wortmeldungen von Sprechern der Regierungslinie kam nur eine einzige Kritikerstimme aus der Opposition. Und trotz der komplizierten Migrationsrechtsfragen und fremden Soziokulturen kamen Nahost-, Islam- und Migrationsexperten praktisch nicht zu Wort: Auf 100 Politikvertreter wurde nur ein Experte genannt.“

Aber hey: Eine nahezu gleichgeschaltete Presse auf stramm-rechter Regierungslinie? Das gibt es in Deutschland nicht

Nicht Geldmangel, sondern falsche Ausrichtung der Bundeswehr ist das Problem

„Dass es Ausrüstungsmängel gibt, mag unbestritten sein. Sie sind jedoch nicht die Folge von zu wenig Geld, sondern von der grundlegend falschen Ausrichtung der Bundeswehr. Wer die Übernahme von globaler Verantwortung mit ständig neuen Militäreinsätzen verwechselt (siehe Von der Leyen und Gabriel) und sich sowohl in der NATO als auch in der EU als militärische Führungsmacht profilieren will, der braucht sich nicht wundern, wenn er sich am Ende verzettelt. Der Leidtragende ist mal wieder der Steuerzahler, der diese Misere nun mit noch mehr Milliarden ausbaden soll.“

Trumps Militärpolitik

Der Deutschlandfunk meldet: „Es gibt ein Projekt, das Donald Trump von seinem Vorgänger Barack Obama rigoros weiterführt: die Drohnenangriffe. Allein im Januar fanden in Afghanistan, Somalia, Jemen und Pakistan mindestens 18 Drohnen-Angriffe statt, die größtenteils vom Präsidenten persönlich abgesegnet wurden. Über 100 Menschen wurden bei diesen Angriffen getötet. Wer sie waren, interessiert niemanden. Die meisten Opfer sind Zivilisten. Nach Angaben der britischen Beobachtungsstelle „Airwars“ sind allein in den ersten sieben Monaten der Trump-Regierung in Irak und Syrien mindestens 2.800 Zivilisten durch Drohnen getötet worden.“

Das müssen sie sein, unsere „westlichen Werte“, die wir stolz verteidigen

Giftgasangriff-Fälschen will gelernt sein

Ist halt blöd, wenn sogar das OPCW zugeben muss, dass die angeblichen Giftgasverletzten schon VOR dem (erfundenen) Giftgasanschlag im Krankenhaus eingeliefert wurden

Unnötig zu erwähnen, dass unsere öffentlich-rechten Regierungssender weiterhin ungebremst die Giftgas-Propaganda verbreiten. Qualitätsjournalismus, für den wir doch gerne über 8 Milliarden Euro pro Jahr berappen

Wie geht es uns, Herr Küppersbusch?

Ein paar gelungene Antworten dabei

Und zu guter Letzt:

Rechter Frauenmarsch in Berlin

Um für Frauenrechte zu demonstrieren, hat die AfD in Berlin einen „Frauenmarsch“ organisiert.

In weiteren Meldungen: Waffenlobby demonstriert für Frieden +++ Hamburger SV verkündet Termin für Meisterfeier +++ Recep Tayyip Erdogan verleiht Journalistenpreis an Deniz Yücel +++ Islamischer Staat setzt sich für Menschenrechte ein +++ Dieter Wedel gründet Schauspielerinnen-Gewerkschaft +++ AfD-Politiker bauen Flüchtlingsheim +++ Historiker sicher: Hitler war Pazifist (konnte sich gegen „die da oben“ aber nicht durchsetzen) +++