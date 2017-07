Was sind eigentlich Linke – und was sind Autonome?

Da die Qualitätsjournaille wegen der G20-Krawalle komplett in Schnappatmung verfallen ist und haufenweise Fake News verbreitet, um die ansteigende Kapitalismuskritik zu diskreditieren, muss ich hier wohl ein wenig für das Sortieren der Ereignisse sorgen Denn wer den Unterschied zwischen Linken und Autonomen nicht kennt und begreift (!), kann nur groben Unfug von sich geben.

Linke sind zum Beispiel Sozialdemokraten (nicht mit der SPD verwechseln), der Paritätische, Arbeitnehmervertreter (bitte nicht mit Gewerkschaften gleichsetzen), Attac, Campact, sicherlich auch Greenpeace, diverse karikative Institutionen und Friedensinitiativen. Auch wenn ich hier etwas vereinfache, aber all diesen Linken ist gemeinsam, dass sie ihre sozialen Themen auf friedlichen Wege bekannt machen. Dafür drucken sie Plakate, halten Reden und veranstalten diverse Demos und Kampagnen – immer in der Hoffnung, damit breite Bevölkerungsmehrheiten für sich zu gewinnen, um dann als starke Opposition (oder gar Regierung) ihre Verbesserungen durchzusetzen. Zusammengefasst sind sie also naive Träumer. Denn die Herrschenden werden sich ihre Privilegien natürlich niemals auf demokratischen Wege abnehmen lassen. Wofür gibt es schliesslich Propaganda, Korruption und Polizeigesetze

Autonome hingegen sind folgerichtig schon einen Gedankenschritt weiter. Sie interessieren sich nicht für Gewerkschaften oder soziale Alternativmodelle. Sie kämpfen nicht für Rot-Rot-Grün oder machen sich Sorgen wegen Schwarz-Gelb. Für sie gehört Sahra Wagenknecht ebenso zur herrschenden Klasse wie Angela Merkel. Und wir erinnern uns, dass Sahra Wagenknecht ja auch schon getortet wurde. Autonomen ist es nämlich egal, wer gerade Herrschaft ausübt. Es ist das Herrschaftssystem selbst, welches sie angreifen.

Wie Autonome vorgehen und welche Ziele sie erreichen wollen, hat TELEPOLIS ganz gut beschrieben: „Es geht um die Macht der Bilder. Den Autonomen ist es – im Gegensatz zu anderen, friedlicheren und akademischeren Protestlern, im Gegensatz zu den Fähnchenschwingern von Oxfam und Attac – gelungen, Gegenbilder zu produzieren und die Macht der Bilder der Herrschenden zu brechen. Das ist ihr Erfolg. Mit einem Symposium, auf dem kluge Leute kluge Dinge über den Gipfel sagen, wären sie vielleicht auch in die „Tagesthemen“ gekommen, aber sie hätten die Nachrichtenlage nicht über zwei Tage dominiert.“

Und jetzt schaut euch an, wie die Bilder zum G20 in sämtlichen Zeitungen aussehen. Einen NOCH grösseren Sieg konnte es für die Autonomen überhaupt nicht mehr geben. Und das inzwischen berühmt gewordene Video, in denen auf der einen Seite die Herrschenden andächtig Beethovens Neunte hören, während zeitgleich die Strassenschlachten toben, hat dort die Sektkorken knallen lassen – wenn sie denn für solche kleinbürgerlichen Bräuche etwas übrig hätten

Wohlgemerkt: All diese Bilder haben einzig und allein das Ziel, die „Widersprüche es herrschenden Systems“ aufzuzeigen. Ob danach die CDU stärker wird, ist Autonomen völlig egal. Sie wollen keine politischen Mehrheiten gewinnen, um auf dem naiven Weg des Parlamentarismus ein paar soziale Krümel zu ergattern. Sie wollen das gesamte Herrschaftssystem zum Einsturz bringen.

Sind diese Autonomen Kriminelle? Aus der Sicht der Gesetze, die dieses Herrschaftssystem ihnen (und uns) aufgedrückt hat, ganz gewiss. Aus ihrer eigenen Sicht aber kämpfen sie für die Freiheit. Und zwar frei von Herrschaft.

Wer sich nun also hinstellt und von Sozialdemokraten, Linke-Politikern oder Gewerkschaften eine Distanzierung von den Krawallen einfordert, stellt sich selber in die Ecke der Dummbeutel. Denn diese Linken haben mit Autonomen ungefähr dieselbe Schnittmenge, wie die FDP zu den Hartz4-Opfern.

Wie schon gesagt: Das alles ist eine vereinfachte Darstellung der Dinge. Aber wer sie einmal begriffen hat, kann über das mediale Fingerzeigen auf Linke nur noch mit dem Kopf schütteln.